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Медведев назвал должностные лица НАТО законной целью России

Медведев обратился к сотрудникам The Times после статьи о Кириллове

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Россия будет рассматривать должностных лиц Североатлантического альянса (НАТО) как законную военную цель. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, комментируя убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

«Все должностные лица стран НАТО, принимавшие решение о военной помощи бандеровской Украине, участвуют в гибридной или обычной войне против России. Имя им — легион. Перечислять не буду, места жалко. И все эти лица могут и должны рассматриваться как законная военная цель для российского государства», — написал политик.

Медведев добавил, что также законной целью России будут считаться пособники исполнителей преступлений против страны. По словам зампреда Совбеза, ими могут считаться сотрудники британской газеты The Times.

Кириллов и его помощник погибли накануне утром в результате взрыва. По данным СК, взрывное устройство заложили в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. Предварительно, мощность СВУ составила около 200 граммов тротила.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что США и другие страны Запада могут быть причастны к убийству начальника войск РХБЗ. По словам депутата, Кириллов сделал многое, чтобы «вывести Штаты на чистую воду» с их работой по организации лабораторий по всему миру.

Ранее Медведев призвал уничтожить заказчиков теракта против Кириллова.

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Убийство генерала Кириллова
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