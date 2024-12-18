Захарова отметила мирные усилия Белоруссии по Украине

Россия поддерживает мирные усилия Белоруссии по Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, передает РИА Новости.

«Мы высоко ценим и поддерживаем мирные усилия Минска и считаем важным и необходимым подключение нашего ближайшего союзника к возможным переговорам, переговорным процессам вокруг Украины, которые будут проходить с участием России», — заявила она.

Интересы Белоруссии в области безопасности относятся к приоритетам России, подчеркнула Захарова.

17 декабря министерство иностранных дел Украины отвергло инициативу Белоруссии по участию Минска в переговорах об урегулировании конфликта.

В этот же день координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби отметил, что Владимир Зеленский должен сам определить условия переговоров для окончания военного конфликта в стране.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган представил ЕС свое видение перемирия на Украине.