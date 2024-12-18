Захарова призвала Молдавию заплатить за газ

Молдавии нужно заплатить за газ, которым пользовалась страна, отказавшись от слов про «шантаж» со стороны России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

Захарова отметила, что несмотря на нейтральный статус Молдавии, ее правительство продолжает «заигрывать» с НАТО.

«Президент Майя Санду на прошлой неделе побывала в Брюсселе, где ритуально жаловалась на газовый шантаж России. Какой-то газовый шантаж. Деньги пора заплатить за то, чем пользовались», — сказала она.

Недавно сообщалось, что власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за неопределенности с транзитом газа по территории Украины.

Позже эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что риск потери российского газа для Молдавии велик, однако все зависит от договоренностей между Россией, Украиной и странами Европы.

Ранее в Молдавии выдвинули вотум недоверия правительству.