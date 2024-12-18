Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова призвала Молдавию заплатить за газ

Захарова: Молдавии пора заплатить за газ и отказаться от сказок про «шантаж»

close
Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

Молдавии нужно заплатить за газ, которым пользовалась страна, отказавшись от слов про «шантаж» со стороны России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

Захарова отметила, что несмотря на нейтральный статус Молдавии, ее правительство продолжает «заигрывать» с НАТО.

«Президент Майя Санду на прошлой неделе побывала в Брюсселе, где ритуально жаловалась на газовый шантаж России. Какой-то газовый шантаж. Деньги пора заплатить за то, чем пользовались», — сказала она.

Недавно сообщалось, что власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за неопределенности с транзитом газа по территории Украины.

Позже эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что риск потери российского газа для Молдавии велик, однако все зависит от договоренностей между Россией, Украиной и странами Европы.

Ранее в Молдавии выдвинули вотум недоверия правительству.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами