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Аналитик оценил риск потери российского газа для Молдавии

Аналитик Юшков назвал великим риск потери российского газа для Молдавии

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Aurel Obreja/AP

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил в разговоре с РИА Новости, что риск потери российского газа для Молдавии велик, однако все зависит от договоренностей между Россией, Украиной и странами Европы.

По словам Юшкова, Молдавия оказывается заложником отношений между Россией, Европой и Украиной и ждет «решения конфликта внутри этих трех игроков».

«Проблема в том, что Украина пытается замкнуть на себя контакты с европейцами», – отметил аналитик.

Юшков считает, что украинская сторона шантажирует европейцев угрозами о прекращении поставок в случае, если они не будут переоформлять газ и сами договариваться о транзите. По словам эксперта, Украина хочет, чтобы европейские компании подписали допсоглашения с «Газпромом» и перенесли точку сдачи-приемки газа на российско-украинскую границу. В этом случае по территории Украины будет идти принадлежащий Европе по праву собственности газ.

Юшков также уточнил, что, если Молдавия подпишет с «Газпромом» соглашение о переносе точки сдачи-приемки, перенос объемов на «Турецкий поток», откуда газ реверсом может пойти по Трансбалканскому коридору, будет необязательным.

Незадолго до этого агентство Bloomberg сообщало, что ключевые газовые компании из Центральной Европы подписали декларацию в поддержку продолжения транзита через Украину. По словам председателя правления и гендиректора словацкой компании SPP Войтеха Ференца, документ будет представлен главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, «чтобы она получила информацию из первых рук об угрозе энергетической и экономической безопасности» в регионе.

Ранее Украина не провела последний в 2024 году аукцион на транзит газа.

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