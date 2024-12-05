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В Молдавии выдвинули вотум недоверия правительству

Депутат Бурдужа: оппозиция Молдавии выдвинула вотум недоверия кабмину

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Родион Прока/РИА Новости

Политический блок коммунистов и социалистов Молдавии выдвинул вотум недоверия действующему молдавскому кабмину. Об этом на заседании парламента заявил депутат от блока Петру Бурдужа, передает РИА Новости.

«Фракция Блока коммунистов и социалистов, депутаты парламента Республики Молдова заявляют, что подписали вотум недоверия правительству», — сообщил он.

Депутат подчеркнул, что в течение последних лет Молдавией управляет партия «Действие и солидарность» во главе с президентом Майей Санду, которая жертвует интересами Кишинева ради «аплодисментов» с Запада.

До этого руководитель оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что Евросоюзу не удастся в короткий срок создать альтернативный партии действующего президента Майи Санду политический проект.

Таким образом, политик прокомментировал данные пресс-службы Службы внешней разведки РФ о прямых указаниях главы миссии ЕС в Молдавии Яниса Мажейкса молдавскому руководству содействовать созданию новой партии «За европейскую Молдавию» под руководством бывшего главы МИД Николая Попеску, которая должна будет оказать поддержку Санду.

Ранее в СВР заявили, что Евросоюз относится к Молдавии как к вассалу.

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