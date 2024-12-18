Алиев рассказал о планах Азербайджана покупать оружие у России

Азербайджан намерен в дальнейшем закупать оружие у России, но пока этот процесс приостановлен по объективным причинам. Об этом в интервью ВГТРК и РИА Новости заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Последние как минимум три года новых контрактов на закупку российского оружия не было подписано», — отметил он.

По словам президента, временное отсутствие новых контрактов можно объяснить работой российского ВПК «на внутреннего потребителя».

Алиев отметил, что в Азербайджане пошли на сдвиг сроков реализации военных контрактов с Россией, которые были заключены еще четыре года назад. В то же время он подчеркнул, что Баку рассматривает реализацию оборонных контрактов как «временно приостановленную по объективным причинам».

12 декабря помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев заявил, что Армения имеет оружие, переданное Францией. Он добавил, что милитаризация Армении является вопросом ответственности.

Ранее в Европе заявили, что Белоруссия поставляла оружие Азербайджану.