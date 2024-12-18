Украина, Германия, США, Италия, Япония и Канада оказались в числе 53 государств, проголосовавших в Генассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) против резолюции РФ о борьбе с героизацией нацизма. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Ранее ГА ООН была принята соответствующая резолюция. За документ проголосовали 119 государств, против высказались 53 страны. Воздержались 10 стран.

Против резолюции выступили Австралия, Австрия, Албания, Болгария, Бельгия, Хорватия, Чехия, Канада, Эстония, Дания, Франция, Финляндия, Германия, Грузия, Греция, Италия, Венгрия, Мальта, Япония, Норвегия, Словакия, Швеция, Словения.

Документ поддержали Армения, Аргентина, Египет, Бразилия, Ирак, Индия, Казахстан, Израиль, Мексика, Мали, Нигер, Монголия, Катар, Саудовская Аравия, Пакистан, Судан, Сербия, Узбекистан, Таджикистан, Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам и другие. Воздержались Швейцария, Турция, Кирибати, Панама, Мьянма и другие.

В ноябре президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма поддержали в ООН страны зарождающегося многополярного мира.

Ранее в ООН приняли резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма.