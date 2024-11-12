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Мадуро заявил, что резолюцию ООН о борьбе с нацизмом поддержали страны нового мира

Мадуро: новый многополярный мир поддержал резолюцию ООН о борьбе с нацизмом

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РИА «Новости»

Российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма поддержали в ООН страны зарождающегося многополярного мира. Об этом в своем Telegram-канале написал президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Лидер Венесуэлы напомнил, что представленную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма и неонацизма поддержали 116 стран — членов ООН.

«Это рождается новый многополярный и плюрицентричный мир, скромной частью которого является Венесуэла», — написал Мадуро.

11 ноября сообщалось, что третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН проголосовал за внесенную Россией резолюцию «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

Резолюцию поддержали 116 государств, 54 выступили против, 11 воздержались. Против документа, в частности, проголосовали США, Украина, Канада и Япония. В пользу резолюции выступили Сирия, Сербия, Китай, Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Боливия, Бразилия, Венесуэла.

Ранее МИД России указал на расхождение слов и действий Запада в борьбе с нацизмом.

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