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В РФ оценили стремление Бразилии внести вклад в урегулирование конфликта на Украине

Лабецкий: Россия ценит желание Бразилии внести вклад в урегулирование на Украине

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MFA Russia/Global Look Press

Российская сторона высоко ценит стремление Бразилии внести вклад в урегулирование конфликта на Украине и нежелание присоединяться к санкциям в отношении РФ. Об этом ТАСС заявил посол России в Бразилии Алексей Лабецкий.

«Мы высоко ценим то, что Бразилия отказалась от поставок вооружений на украинский конфликт и стремится внести свой вклад в поиски путей урегулирования ситуации», — сказал посол.

Он добавил, что в текущем году политические контакты между государствами развивались динамично и на двустороннем уровне, и в форматах Группы двадцати и БРИКС.

«Динамика исключительно положительная, сохраняет потенциал дальнейшего роста, несмотря на все те перипетии, которые мы наблюдаем на глобальной арене», — отметил Лабецкий.

Дипломат подчеркнул, что Россия понимает «необходимость расширять форматы политического и экономического, в том числе инвестиционного, взаимодействия».

Накануне Лабецкий заявил, что Бразилия в роли председателя БРИКС в 2025 году намерена «сжать» повестку объединения, запланировав саммит на июль.

Ранее Рябков рассказал об отказе от доллара в расчетах БРИКС.

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