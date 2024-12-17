Рябков рассказал об отказе от доллара в расчетах БРИКС

Перспектива создания платежей и расчетов между странами, входящими в БРИКС, вполне реальная, а не гипотетическая. Такое заявление сделал замглавы МИД России Сергей Рябков, пишет агентство ТАСС.

Замминистра подчеркнул, что подготовленная к реализации схема не предполагает замещения доллара во всех расчетах. Речь идет о создании дополнительного контура для работы в условиях, когда долларовый канал начал сбоить.

Рябков призвал не забывать, что, помимо финансовой схемы, необходимо еще проработать клиринговые механизмы, а также системы страхования перемещения товаров и грузов, которые не будут зависеть от небезопасных внешних воздействий.

На этой неделе замглавы МИД России заявил, что объединение БРИКС не посягает на доллар и готово объяснять это всем политикам, включая избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

По словам Рябкова, Россия успела привыкнуть к тому, что США, вне зависимости от того, кто находится в Белом доме, в основном используют политику запугивания других стран и «договариваться разучились».

Ранее в МИД РФ заявили, что БРИКС будет готова рассмотреть заявку Сирии.