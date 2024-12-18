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Российский посол заявил, что Бразилия планирует «сжать» повестку БРИКС

Посол России Лабецкий сообщил, что Бразилия планирует сжать повестку БРИКС

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Алексей Даничев/РИА Новости

Бразилия в роли председателя БРИКС в 2025 году намерена «сжать» повестку объединения, запланировав саммит на июль. Однако это не означает, что будут упущены важные аспекты, заявил посол России в Бразилии Алексей Лабецкий в интервью ТАСС.

Комментируя мнение, что в стране все начинается после карнавала, то есть в марте, дипломат отметил, что «сжатие повестки — это реальность, но это не значит, что что-то останется недоработанным». Лабецкий выразил уверенность, что положительный опыт, который был накоплен, будет сохранен и даже расширен бразильскими партнерами.

Посол добавил, что российское диппредставительство планирует свою работу с учетом предстоящих событий, включая встречи шерп, руководителей внешнеполитических и финансовых ведомств. Он выразил надежду, что все мероприятия, проводимые под эгидой России во время ее председательства, также будут реализованы в Бразилии, включая итоговый саммит. Лабецкий подчеркнул, что это потребует уплотнения рабочего графика и сосредоточения усилий дипломатов на вопросах БРИКС и делегационного обмена.

БРИКС — международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к объединению присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Рябков рассказал об отказе от доллара в расчетах БРИКС.

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