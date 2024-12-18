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Глава ЦРУ отправился в Катар для переговоров по сектору Газа

The Jerusalem Post: директор ЦРУ Бернс отправился в Доху для переговоров по Газе

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Amanda Andrade-Rhoades/AP

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс отправился в Доху для встречи с премьер-министром Катара шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани, где в среду они планируют обсудить вопросы, касающиеся переговоров между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на информированные источники.

Собеседники издания отметили, что на встрече Бернс и Аль Тани обсудят достижения в переговорах о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников, находящихся в руках ХАМАС.

Делегация Израиля 16 декабря прибыла в Доху для обсуждения прекращения огня в секторе Газа и освобождения заложников.

В этот же день сообщалось, что радикальное палестинское движение ХАМАС и Израиль достигли «беспрецедентного прогресса» в переговорах по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

В ноябре 2023 года Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. За неделю группировка освободила 110 человек. По данным Израиля на 1 сентября 2024 года, из 97 остающихся у ХАМАС заложников только 64 числятся живыми.

Ранее Дональд Трамп заявил, что «разразится ад», если ХАМАС не отпустит заложников.

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