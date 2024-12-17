Израильская делегация прибыла в столицу Катара для переговоров о прекращении огня в Газе

Делегация Израиля 16 декабря прибыла в столицу эмирата Катар Доху для обсуждения прекращения огня в секторе Газа и освобождения заложников. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает интернет-газета Times of Israel.

По словам собеседника издания, в состав делегации входят представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), службы общей безопасности («Шин-Бет») и разведывательной службы («Моссад»).

16 декабря сообщалось, что радикальное палестинское движение ХАМАС и Израиль достигли «беспрецедентного прогресса» в переговорах по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

В ноябре 2023 года Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. За неделю группировка освободила 110 человек. По данным Израиля на 1 сентября 2024 года, из 97 остающихся у ХАМАС заложников только 64 числятся живыми.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль выплатит по $5 млн за каждого заложника, которого помогут вызволить из плена ХАМАС.