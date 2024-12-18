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В США предупредили о последствиях убийства генерала Кириллова для Трампа

Эксперт: убийство Кириллова способно осложнить Трампу урегулирование на Украине

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Brandon Bell/Pool/Reuters

Убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова способно осложнить избранному президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу попытки содействовать урегулированию украинского конфликта. Об этом в беседе с ТАСС заявил американский политолог, пожелавший остаться анонимным.

По его словам, Российская Федерация, вероятно, ответит на произошедшее.

«Это может привести к новой волне эскалации, еще более осложнить усилия следующей администрации [США], направленные на урегулирование [конфликта] путем переговоров», — сказал эксперт.

Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате взрыва, произошедшего около дома генерала на Рязанском проспекте в Москве. Следователи выяснили, что злоумышленники заложили взрывное устройство в стоявший рядом с подъездом самокат и дистанционно привели его в действие. При этом его мощность составила от 200 до 300 граммов тротила.

Газета New York Times со ссылкой на сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) сообщила, что это ведомство взяло на себя ответственность за взрыв, в результате которого погиб Кириллов и его помощник.

Ранее в США официально опровергли свое участие в убийстве Кириллова.

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