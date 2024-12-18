Илон Маск назвал британское информагентство «проплаченной пропагандой»

Американский бизнесмен, глава SpaceX и Tesla Илон Маск раскритиковал британское агентство Reuters, назвав его «проплаченной пропагандой». Соответствующий пост предприниматель опубликовал на своей странице в соцсети X.

Это заявление он сделал в ответ на пост пользователя, который утверждал, что публикации Reuters о Маске и его компаниях были финансированы администрацией президента США Джо Байдена. Пользователь также отметил, что ему показалось странным, что агентство начало отрицательно относиться к Tesla.

«Да, это многое объясняет. Позор, Reuters. Проплаченная пропаганда!» — написал в ответ Маск.

В ноябре политический обозреватель Джимми Дор заявил, что Маск подарил США электромобили, за что общественность его вознесла, однако стоило ему дать чуть больше свободы слова в контролируемой им социальной сети X, как его тут же причислили к сторонникам идеи превосходства белых и «чуть ли не следующим мини-Гитлером».

Ранее власти США начали проверку SpaceX и Маска.