Лидеры ОДКБ назвали недопустимой героизацию нацизма

Лидеры Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) назвали священным долгом своих стран сохранить правду о совместной борьбе с нацизмом и не допустить возвращения нацистской идеологии. Соответствующее заявление ОДКБ в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне опубликовано на сайте Кремля.

В документе говорится, что героизация нацистского движения и его приспешников недопустима, в том числе в форме сооружения памятников и мемориалов, переименования улиц, проведения публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого и неонацизма.

По итогам саммита ОДКБ в Астане 28 ноября лидеры стран-участниц приняли декларацию и подписали более десяти документов. Одним из ключевых документов стала Декларация Совета коллективной безопасности ОДКБ, подготовленная с учетом изменений в международной военно-политической обстановке.

Ранее в ООН приняли резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма.