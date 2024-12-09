Стало известно, когда россияне смогут летать в Доминикану прямыми рейсами

Москва и Санто-Доминго обсуждают вопрос запуска прямых рейсов между Россией и Доминиканской Республикой, пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщение посла страны Алехандро Ариас Сарсуэла.

По его словам, компании и органы власти, отвечающие за туризм, официально обсуждали вопросы разрешения логистических проблем, связанных с открытием таких рейсов.

Ариас Сарсуэла выразил надежду на рост туристического потока из России в 2025 году. «Мы очень надеемся вернуться к тем цифрам, что были раньше, и восстановить поток туристов из России», — подчеркнул дипломат.

На прошлой неделе Ариас Сарсуэла сообщил, что Россия в 2025 году откроет посольство в Доминиканской Республике. Точную дату он не назвал.

17 августа посол заявил, что республика будет искать способы запустить прямые рейсы в Россию и развивать авиационную отрасль. По словам дипломата, Доминикана является одним из наиболее предпочтительных направлений для российских граждан.

Ранее сообщалось, что США выдали россиянам рекордное число грин-карт.