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Евродепутат усомнился в возможности ЕС оказывать военную поддержку Киеву без помощи США

Евродепутат Картхайзер: конфликт на Украине закончится в 2025 году победой РФ

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U.S. Marines/Global Look Press

Страны Евросоюза не смогут обеспечивать Украину достаточным объемом вооружения для продолжения боевых действий, если США перестанут помогать Киеву. Об этом заявил «Известиям» люксембургский евродепутат Фернан Картхайзер.

«Нынешняя фаза украинского конфликта, вероятно, закончится в 2025 году либо военной победой России, либо российско-американским соглашением, которое затем будет навязано украинцам и европейцам», — сказал парламентарий.

По его словам, в европейских странах общественное мнение выступает против боевых действий и все активнее требует мирных переговоров. Картхайзер считает, что большинство государств Евросоюза подчинятся политике избранного президента США Дональда Трампа по Украине, который также выступает за мирное урегулирование украинского конфликта. У Евросоюза нет ресурсов, чтобы без помощи США поддерживать Киев и влиять на ход его противостояния с Россией, подчеркнул он.

Также в ЕС растет противостояние антироссийским санкциям из-за неблагоприятной экономической ситуации в союзе. Если США начнут отменять ограничения, введенные против России, то Брюссель последует в этом вопросе за Вашингтоном, считает депутат.

До этого высокопоставленный представитель ЕС сообщил, что одной из ключевых тем саммита лидеров государств — членов Евросоюза 19 декабря станет поддержка Украины при отказе США от помощи Киеву.

Ранее в Польше рассказали, на сколько Украине хватит американских денег.

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