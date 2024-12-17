Страны ЕС обсудят возможность поддержки Украины без США

Одной из ключевых тем саммита лидеров государств — членов Евросоюза 19 декабря станет поддержка Украины при отказе США от помощи Киеву. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС.

«Лидеры хотят предвидеть... то, что новая администрация [США] сделает относительно Украины. Очевидно, что одно из обсуждений в формате 27 стран будет о том, что можно сделать, если надо будет самостоятельно поддерживать Украину», — объяснил европейский чиновник.

16 декабря глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз с января 2025 года будет предоставлять Украине €1,5 млрд помощи в месяц. Кроме того, европейцы до конца месяца планируют провести подготовку 75 тысяч украинских солдат.

При этом кандидат на пост спецпосланника по Украине при избранном президенте США Дональде Трампе Кит Келлог уверен, что военные действия прекратятся уже в ближайшие несколько месяцев. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Польше рассказали, на сколько Украине хватит американских денег.