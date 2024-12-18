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Трамп набрал достаточное число голосов выборщиков для победы на выборах

CNN: Трамп получил 304 голоса выборщиков и официально победил на выборах

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Brandon Bell/Pool/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп получил достаточное количество голосов выборщиков, чтобы официально узаконить свою победу на президентских выборах. Об этом сообщает телекомпания CNN.

17 декабря в Техасе прошло заседание коллегии выборщиков, на котором 40 человек отдали свои голоса за Трампа. Несмотря на то, что республиканец одержал победу 5 ноября, голоса выборщиков обеспечили ему формальное подтверждение победы в рамках конституционного процесса.

В настоящее время у Трампа 304 голоса при необходимых 270, а у его соперницы от Демократической партии Камалы Харрис — 167.

Во вторник в США стартовал второй этап выборов президента, в ходе которого голосует коллегия выборщиков. По американскому законодательству, она могла не учесть пожелания избирателей и лишить Трампа, который технически оставался кандидатом в президенты, победы. Хотя в теории выборщики могут не учесть мнение избирателей в нескольких штатах, с начала XX века подобные случаи были лишь восемь раз. В том числе в 2016 году Трамп, который набрал меньше голосов избирателей, все же стал президентом.

До этого результаты опроса CNN показали, что больше половины опрошенных жителей Соединенных Штатов Америки (55%) одобрили переходный период Трампа. Также 54% американцев ожидают, что республиканец хорошо справится с работой по возвращении в Белый дом после своей инаугурации в январе.

Ранее Трамп назвал Канаду штатом США, а премьера страны — ее губернатором.

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