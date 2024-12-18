Трамп набрал достаточное число голосов выборщиков для победы на выборах

Избранный президент США Дональд Трамп получил достаточное количество голосов выборщиков, чтобы официально узаконить свою победу на президентских выборах. Об этом сообщает телекомпания CNN.

17 декабря в Техасе прошло заседание коллегии выборщиков, на котором 40 человек отдали свои голоса за Трампа. Несмотря на то, что республиканец одержал победу 5 ноября, голоса выборщиков обеспечили ему формальное подтверждение победы в рамках конституционного процесса.

В настоящее время у Трампа 304 голоса при необходимых 270, а у его соперницы от Демократической партии Камалы Харрис — 167.

Во вторник в США стартовал второй этап выборов президента, в ходе которого голосует коллегия выборщиков. По американскому законодательству, она могла не учесть пожелания избирателей и лишить Трампа, который технически оставался кандидатом в президенты, победы. Хотя в теории выборщики могут не учесть мнение избирателей в нескольких штатах, с начала XX века подобные случаи были лишь восемь раз. В том числе в 2016 году Трамп, который набрал меньше голосов избирателей, все же стал президентом.

До этого результаты опроса CNN показали, что больше половины опрошенных жителей Соединенных Штатов Америки (55%) одобрили переходный период Трампа. Также 54% американцев ожидают, что республиканец хорошо справится с работой по возвращении в Белый дом после своей инаугурации в январе.

Ранее Трамп назвал Канаду штатом США, а премьера страны — ее губернатором.