Эксперт объяснил, могут ли сместить Трампа после второго этапа выборов в США

В США стартовал второй этап выборов президента, в ходе которого голосует коллегия выборщиков. По американскому законодательству, она может не учесть пожелания избирателей и лишить Дональда Трампа, который технически остается кандидатом в президенты, победы. Об этом 360.ru рассказал политолог Дмитрий Еловский.

Итоги голосования выборщиков в США объявят сегодня. Сложность состоит в том, что сейчас избирательная система находится под давлением элит – они и определяют, за кого будут голосовать на втором этапе, считает эксперт.

«Трамп смог перевернуть эту ситуацию в моменте благодаря своему медийному ресурсу. И он хочет переформатировать избирательную систему таким образом, чтобы как раз медийный ресурс позволял больше оказывать влияние на результаты выборов», — пояснил он.

Хотя в теории выборщики могут не учесть мнение избирателей в нескольких штатах, с начала XX века подобные случаи были лишь восемь раз. В том числе в 2016 году Трамп, который набрал меньше голосов избирателей, все же стал президентом.

Напомним, Трамп до этого заявил, что планирует поменять порядок проведения президентских выборов в стране. В том числе он намерен ввести бумажные бюллетени, однодневное голосование, удостоверение личности избирателя и подтверждение гражданства (сегодня оно требуется не во всех штатах).

Ранее Трамп назвал Канаду штатом США, а премьера страны – ее губернатором.