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Премьер Израиля заявил, что ЦАХАЛ будет и дальше контролировать гору Хермон

Нетаньяху: Израиль продолжит контролировать гору Хермон

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boryak/Getty Images

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет контролировать сирийскую часть горного массива Хермон до тех пор, пока не будет найден иной способ обеспечить безопасность еврейского государства на Голанских высотах. Об этом, ссылаясь на заявление израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает РИА Новости.

Глава правительства провел оперативное совещание на Хермоне, в котором участвовали министр обороны, начальник Генерального штаба, командующий Северным военным округом, глава Общей службы безопасности и высокопоставленные командиры. Нетаньяху получил обновленный оперативный доклад и отдал указания по дальнейшей подготовке ЦАХАЛ.

Премьер-министр подчеркнул, что израильские войска будут находиться в этом важном месте до тех пор, пока не найдут другое решение, которое обеспечит безопасность государства.

Нетаньяху отметил, что значение Хермона для безопасности Израиля за последние время еще больше возросло, особенно на фоне драматических событий, происходящих в Сирии. По словам главы правительства, Израиль примет наилучшее решение, гарантирующее безопасность.

16 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия предупреждает Израиль о недопустимости аннексии Голанских высот.

8 декабря израильский премьер-министр Нетаньяху распорядился ввести силы Армии обороны страны (ЦАХАЛ) в буферную зону на границе с Сирией и полностью занять ее.

Этот район, по словам Нетаньяху, находился под контролем зоны разграничения, согласованной в 1974 году в рамках Соглашения о разъединении сил. Однако с падением власти Асада соглашение рухнуло, а сирийские войска покинули свои позиции.

Ранее Израиль обвинили в неправомерном нападении на Сирию.

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