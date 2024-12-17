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ООН призвала стороны к сдержанности на фоне убийства генерала Кириллова

ООН об убийстве Кириллова: призываем все стороны воздержаться от эскалации

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AP

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в офисе всемирной организации призывают «все стороны» проявить сдержанность на фоне гибели начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Дюжаррика, ООН известно о взрыве в Москве, который «привел к гибели двух российских военнослужащих».

«Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности», – сказал представитель генсека организации.

Утром 17 декабря генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Илью Поликарпова убили у подъезда на Рязанском проспекте в Москве. По предварительным данным, взрывное устройство было закреплено на стоявшем рядом с подъездом самокате. Источники агентства Reuters сообщили, что к убийству могут быть причастны украинские спецслужбы.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на фоне произошедшего призвал российских силовиков найти исполнителей теракта против начальника войск РХБЗ и уничтожить заказчиков преступления.

Ранее российский генерал допустил удар «Орешником» в ответ на убийство Кириллова.

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Убийство генерала Кириллова
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