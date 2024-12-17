Россия поднимет вопрос о теракте против Кириллова на ближайшем заседании СБ ООН

Россия поднимет вопрос о теракте против генерал-лейтенанта, начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова на заседании Совбеза ООН по Украине 20 декабря. Об этом в Telegram-канале сообщил первый заместитель постпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Ответственные за это преступление должны понести заслуженное наказание и столкнуться с недвусмысленным осуждением всего международного сообщества», — написал дипломат.

Основная тема ближайшего заседания СБ ООН — поставки западного оружия на Украину и их влияние на перспективы мирного урегулирования украинского кризиса.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате взрыва, произошедшего около дома генерала на Рязанском проспекте в Москве. Следователи выяснили, что злоумышленники заложили взрывное устройство в стоявший рядом с подъездом самокат и дистанционно привели его в действие. При этом его мощность составила от 200 до 300 граммов тротила.

Как пишет Reuters, украинские спецслужбы напрямую причастны к убийству Кириллова. Источники агентства уточнили, что в Киеве российского генерала считают «абсолютно законной мишенью».

Ранее появились кадры взрыва у дома в Москве, при котором погиб глава войск РХБЗ.