Польша и Украина откроют новый погранпереход

Польша и Украина в ближайшие дни откроют новый пограничный переход. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во Львове, его цитирует РИА Новости.

«Это имеет практическое значение того, что, несмотря на войну, мы мыслим и действуем в интересах обычных людей, которые сейчас, особенно в предпраздничный период захотят воспользоваться возможностью, если речь идет о пограничном переходе», — сказал Туск.

Сейчас на польско-украинской границе работают 13 пунктов пропуска — 7 автодорожных и 6 железнодорожных.

До этого газета The Times писала, что Туск намерен сформировать альянс с Великобританией, а также провести переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и генсеком НАТО Марком Рютте, чтобы предотвратить «предательство Западом Украины» на фоне избрания Дональда Трампа президентом США.

Ранее в Польше заявили о готовности принять Украину в НАТО за один день.