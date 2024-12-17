Депутат Рады извинился за критику властей Украины

Депутат Верховной рады и глава парламентской группы партии «Платформа за жизнь и мир» Юрий Бойко извинился за видео с критикой украинских властей после допроса в Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Если кого-то из украинцев, которые воюют на фронте или работают в тылу на победу, обидели мои слова, я хочу принести извинения и сказать, что мы все должны быть едины», — сказал Бойко на русском в видео, опубликованном изданием.

В своей речи Бойко подчеркнул, что не хочет допустить использование его слов в России для оправдания начала специальной военной операции.

15 декабря депутат заявил, что на Украине растет число людей, поддерживающих тех, кто выступает против сноса памятников, переименований городов, запрета говорить на родном языке в стране.

В качестве примера он напомнил про ситуацию в США, когда там несколько лет назад сносили памятники первооткрывателю Америки Христофору Колумбу. Он отметил, что «это движение» и насилие над украинцами продолжается.

17 декабря стало известно, что Бойко вызвали на допрос в СБУ.

Ранее украинский депутат из СИЗО устроил «президентские выборы» в Telegram.