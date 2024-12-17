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В Киеве вызвали на допрос депутата, критиковавшего политику властей

«Страна.ua»: критиковавшего политику Киева депутата Бойко вызвали в СБУ

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Keystone Press Agency/Global Look Press

В Службу безопасности Украины (СБУ) вызвали депутата Верховной рады Украины и главу парламентской группы партии «Платформа за жизнь и мир» Юрия Бойко, критиковавшего политику Киева. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Нардепа Юрия Бойко <...> вызвали на допрос в СБУ после его резонансного заявления с критикой политики властей», — говорится в сообщении.

15 декабря Бойко заявил, что на Украине растет число людей, поддерживающих тех, кто выступает против сноса памятников, переименований городов, запрета говорить на родном языке в стране.

В качестве примера он напомнил про ситуацию в США, когда там несколько лет назад сносили памятники первооткрывателю Америки Христофору Колумбу. Он отметил, что «это движение» и насилие над украинцами продолжается.

Также депутат Верховной рады Александр Дубинский, который в настоящее время находится в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что бывший генеральный прокурор Украины Андрей Костин покрывал случаи пыток неправомерно задержанных в лагере СБУ.

На Украине задержали подростков по обвинению во взрывах в Харькове.

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