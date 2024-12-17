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Крымские татары позвали Эрдогана в гости

Съезд депутатов крымскотатарского народа пригласил Эрдогана посетить Крым

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Umit Bektas/Reuters

Съезд депутатов разных уровней, представляющих крымскотатарский народ, пригласил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Крым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение по итогам съезда.

«Российский Крым сейчас – это республика, где реализуются уникальные инфраструктурные, социально-экономические, культурные и туристические проекты, а люди живут в мире и согласии. Мы приглашаем Вас посетить Крым и лично увидеть жизнь крымчан на своей родной земле, их развитие и процветание, а также те положительные изменения, которые происходят в Крыму», — указано в обращении.

Депутаты также отметили, что готовы отправить делегацию к Эрдогану, чтобы рассказать о жизни российского Крыма и крымских татар.

Турция официально не признает принадлежность Крыма к России.

До этого съезд депутатов разных уровней, представляющих крымских татар, принял обращение к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором призвали всемирную организацию признать российский статус Крыма.

Ранее выдвинутый Трампом на пост генпрокурора США признал невозможность вернуть Крым Украине.

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