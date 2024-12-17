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Экс-глава МИД Украины связал попытки объявить Трампу импичмент с Киевом

Экс-глава МИД Украины Пристайко заявил, что в импичментеах Трампа виноват Киев

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Alex Brandon/AP

Попытки вынести импичмент избранному президенту США Дональду Трампу связаны с Киевом. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью «РБК-Украина».

«Трамп не сможет забыть, что против него дважды пытались применить импичмент. В истории Соединенных Штатов такого еще не было. Он первый, и это все связано с Украиной», — сказал экс-глава внешнеполитического ведомства.

Пристайко добавил, что вину Украины в этих событиях сложно оценить. Однако, по его словам экс-министра, их можно было бы избежать, если бы Киев вел себя осторожнее.

Экс-глава МИД Украины не уточнил, как попытки объявить Трампу импичмент связаны с украинской стороной.

Несколькими часами ранее политолог Фрэнсис Фукуяма заявил, что Трамп постарается урегулировать конфликт на Украине за счет интересов Киева. Эксперт утверждает, что избранный президент США пообещал добиться мирного соглашения, которое будет несправедливым по отношению к Украине.

Накануне республиканец заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому следует готовиться к заключению договора о завершении конфликта с Москвой.

Ранее на Украине предрекли «исторические сдвиги» после встречи Трампа и Зеленского в Париже.

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