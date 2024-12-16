На Украине предрекли «исторические сдвиги» после встречи Трампа и Зеленского в Париже

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что после встречи Владимира Зеленского, Дональда Трампа и Эммануэля Макрона в Париже можно ожидать «существенных исторических сдвигов» по завершению конфликта Москвы и Киева. Ее слова приводит «Укринформ».

Она подчеркнула, что завершение конфликта, мирный процесс, и потенциальные договоренности «не будут простыми, они не могут быть просто написаны на бумаге».

«Я считаю, что после [трехсторонней] встречи, которая состоялась в Париже, можно рассчитывать на достаточно существенные исторические сдвиги», — подчеркнула она.

Вечером 7 декабря состоялась трехсторонняя встреча Трампа, Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона. Она прошла до церемонии открытия собора Парижской Богоматери после реставрации, на которую приехали лидеры стран со всего мира. Президенты Франции, США и Украины общались около получаса, после чего направились в собор Парижской Богоматери по отдельности.

Ранее Ермак заявил, что Трамп относится к Зеленскому «с большим уважением».