В Турции заявили, что вступление в ЕС остается стратегической целью

Вступление в Евросоюз остается стратегической целью Турции. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции после переговоров с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает ТАСС.

«Членство в Европейском союзе продолжает оставаться стратегической целью для Турции. Очевидно, что наше присоединение к ЕС станет важным вкладом как для союза, так и для нашей страны», — заявил он.

По словам турецкого лидера, недавние события еще больше укрепили позиции страны на международной арене. Эрдоган добавил, что основной темой обсуждения стали общие шаги, которые можно было бы предпринять для оживления сотрудничества между Турцией и ЕС.

До этого Эрдоган заявил, что не видит объяснения блокированию усилий своей страны по вступлению в Евросоюз. По его словам, республика внесла значительный вклад в процветание и безопасность континента. Эрдоган призвал ЕС к «конкретному сотрудничеству» в борьбе с объявленными в Турции террористическими Рабочей партией Курдистана и организацией FETO.

Ранее Эрдоган заявил, что БРИКС не является альтернативой для Турции.