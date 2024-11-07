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Эрдоган высказался о блокировании членства Турции в ЕС

Эрдоган: не вижу разумного объяснения блокированию усилий Турции вступить в ЕС

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Umit Bektas/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не видит объяснения блокированию усилий своей страны по вступлению в Евросоюз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Anadolu.

«Нет разумного объяснения блокированию на протяжении многих лет процесса вступления в ЕС такой страны-кандидата, как Турция», — отметил глава государства на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште.

Он напомнил, что республика внесла значительный вклад в процветание и безопасность континента. Эрдоган призвал ЕС к «конкретному сотрудничеству» в борьбе с объявленными в Турции террористическими Рабочей партией Курдистана и организацией FETO.

3 ноября в Турции предрекли крах Евросоюза из-за действий Германии. С такими прогнозом выступили телеведущие в эфире турецкого канала Haber Global. По мнению журналистов, решений в ЕС, подобно усилению в ФРГ пограничного контроля, будет становиться больше.

Ранее Эрдоган заявил, что БРИКС не является альтернативой для Турции.

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