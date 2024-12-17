Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Чиновники Байдена начали бороться за рабочие места при Трампе

Politico: сотрудники администрации Байдена борются за рабочие места при Трампе

close
Brandon Bell/Pool/Reuters

В Соединенных Штатах началась борьба за рабочие места среди чиновников администрации президента США Джо Байдена в преддверии инаугурации избранного главы государства Дональда Трампа. Об этом сообщает американская газета Politico.

«Сейчас все готовы пойти на понижение, потому что рабочих мест не хватает», — приводит газета слова одного из американских чиновников действующей администрации Байдена.

Как отмечается в материале издания, самыми востребованными среди сотрудников нынешней администрации Белого дома стали должности в разных комитетах американского конгресса, а также «у отдельных демократов, занимающихся вопросами обороны и внешней политики».

До этого Трамп передумал назначать невестку Роберта Кеннеди — младшего Амариллис Фокс-Кеннеди заместителем главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

Это решение последовало за согласованным нажимом сенатора Тома Коттона, который лоббировал главу аппарата Трампа Сьюзи Уайлс и других приближенных к политику людей.

Должность №2 в ЦРУ — одна из самых влиятельных должностей в сфере национальной безопасности, которая остается незанятой в новой администрации США. Она оказывает значительное влияние на разведывательное сообщество, но не требует утверждения сенатом.

Ранее Трамп заявил, что никому не доверяет.

Все новости на тему:
Выборы в США - 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами