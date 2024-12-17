Чиновники Байдена начали бороться за рабочие места при Трампе

В Соединенных Штатах началась борьба за рабочие места среди чиновников администрации президента США Джо Байдена в преддверии инаугурации избранного главы государства Дональда Трампа. Об этом сообщает американская газета Politico.

«Сейчас все готовы пойти на понижение, потому что рабочих мест не хватает», — приводит газета слова одного из американских чиновников действующей администрации Байдена.

Как отмечается в материале издания, самыми востребованными среди сотрудников нынешней администрации Белого дома стали должности в разных комитетах американского конгресса, а также «у отдельных демократов, занимающихся вопросами обороны и внешней политики».

До этого Трамп передумал назначать невестку Роберта Кеннеди — младшего Амариллис Фокс-Кеннеди заместителем главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

Это решение последовало за согласованным нажимом сенатора Тома Коттона, который лоббировал главу аппарата Трампа Сьюзи Уайлс и других приближенных к политику людей.

Должность №2 в ЦРУ — одна из самых влиятельных должностей в сфере национальной безопасности, которая остается незанятой в новой администрации США. Она оказывает значительное влияние на разведывательное сообщество, но не требует утверждения сенатом.

Ранее Трамп заявил, что никому не доверяет.