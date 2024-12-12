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Трамп заявил, что никому не доверяет

Трамп заявил, что никому не доверяет, отвечая на вопрос о Нетаньяху

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Yuri Gripas/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что никому не доверяет. Слова политика приводит журнал Time.

«Я никому не доверяю», — сказал Трамп, когда его спросили, доверяет ли он премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

Журналисты утверждают, что Трамп во время телефонных разговоров с Нетаньяху в ходе предвыборной кампании призывал к прекращению операции в секторе Газа к инаугурации, которая запланирована на 20 января 2025 года. При этом в самом Израиле и Штатах многие подозревают, что израильский премьер намеренно затягивает боевые действия, чтобы проводить досрочные выборы, ведь они могут привести к его отставке.

«Он знает, что я хочу, чтобы это закончилось», — заявил Трамп изданию.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Позднее конфликт распространился также на территорию Ливана, однако затем Израиль заключил перемирие с этой страной при участии США.

Ранее Трамп допустил назначение чиновников на ключевые посты в обход сената.

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