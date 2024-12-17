Кобахидзе назвал антигрузинским решение ЕС приостановить безвиз для диппаспортов

Решение Евросоюза приостановить безвизовый режим для дипломатических и служебных паспортов Грузии является антигрузинским. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«Единственная рекомендация, которую дал совет, связана с началом процедуры введения визового режима для обладателей дипломатических паспортов», — заявил он.

По словам премьера, эта рекомендация носит символическое значение и является антигрузинским шагом. Он добавил, что это подрывает доверие к европейским структурам в восприятии Грузии. Кобахидзе поблагодарил представителей Венгрии, Словакии, Италии, Испании и Румынии за то, что они высказались против введения санкций в отношении грузинской стороны.

До этого глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что страна введет дополнительные санкции против Грузии. По его словам, на прошлой неделе американские власти за нарушение демократических норм властями Грузии ввели визовые ограничения в отношении примерно 20 человек, в том числе высокопоставленных чиновников и членов парламента. Миллер предупредил, что в ближайшие недели Вашингтон готов принять и «другие меры» против Тбилиси.

Ранее в Грузии обрушились с критикой на Байдена и его санкции.