Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белоруссии заявили о планах участия в переговорах по Украине

МИД Белоруссии: Минск претендует на место за столом переговоров по Украине

close
VideoFromEveryWhere/Shutterstock/FOTODOM

Белоруссия претендует на место за столом переговоров по конфликту на Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Юрий Амбразевич, передает РИА Новости.

«Белорусская сторона с самого начала предпринимала миротворческие шаги по предотвращению эскалации на Украине. Поэтому мы с самого начала заявляли, что претендуем на место за столом мирных переговоров по Украине, когда они начнутся», — сказал замминистра.

Амбразевич добавил, что для Белоруссии важно получить гарантии собственной безопасности. По его словам, при достижении финальных договоренностей стороны должны будут учесть интересы Минска.

13 декабря американская газета The New York Times сообщила, что следующий год будет годом переговоров по украинскому конфликту. По мнению журналистов, для Киева это плохие новости, поскольку он продолжает терять территории и не имеет сильной переговорной позиции.

Ранее на Украине заявили о невозможности ведения с РФ переговоров с позиции силы.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами