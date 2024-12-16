В Белоруссии заявили о планах участия в переговорах по Украине

Белоруссия претендует на место за столом переговоров по конфликту на Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Юрий Амбразевич, передает РИА Новости.

«Белорусская сторона с самого начала предпринимала миротворческие шаги по предотвращению эскалации на Украине. Поэтому мы с самого начала заявляли, что претендуем на место за столом мирных переговоров по Украине, когда они начнутся», — сказал замминистра.

Амбразевич добавил, что для Белоруссии важно получить гарантии собственной безопасности. По его словам, при достижении финальных договоренностей стороны должны будут учесть интересы Минска.

13 декабря американская газета The New York Times сообщила, что следующий год будет годом переговоров по украинскому конфликту. По мнению журналистов, для Киева это плохие новости, поскольку он продолжает терять территории и не имеет сильной переговорной позиции.

Ранее на Украине заявили о невозможности ведения с РФ переговоров с позиции силы.