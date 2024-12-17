Лукашенко подал документы в ЦИК для регистрации на выборах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии приняла документы президента республики Александра Лукашенко для регистрации в качестве кандидата на выборы главы государства. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦИК.

Документы белорусского лидера по доверенности передал председатель Федерации профсоюзов Белоруссии Юрий Сенько.

Очередные выборы президента Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года. Решение приняли во время заседания палаты представителей в конце октября.

В период с 7 ноября по 6 декабря текущего года в республике проходил сбор подписей граждан в поддержку выдвижения того или иного политика в качестве кандидата в президенты. Теперь будущие участники выборов должны подать документы для регистрации в ЦИК, сделать это надо до 21 декабря 2024 года включительно.

11 декабря ЦИК Белоруссии приняла у председателя «Республиканской партии труда и справедливости» Александра Хижняка документы, необходимые для его регистрации в качестве кандидата в президенты.

Ранее Лукашенко заявил, что женщина не может быть президентом Белоруссии.