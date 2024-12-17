Трамп прокомментировал отставку вице-премьера «штата Канады»

Избранный президент США Дональд Трамп приветствовал решение вице-премьера и министра финансов «Великого штата Канада» Христи Фриланд покинуть правительство страны. Об этом республиканец сообщил в социальной сети Truth Social.

«Великий штат Канада ошеломлен отставкой или же увольнением министра финансов с поста губернатором Джастином Трюдо. Ее действия были крайне токсичны и абсолютно неблагоприятны для заключения сделок, которые стали бы выгодны несчастным гражданам Канады. По ней не будут скучать!» — написал Трамп.

Несколькими часами ранее телеканал CTV сообщил, что 18 декабря Трюдо планирует провести новые перестановки в своем правительстве. В частности, премьер-министр Канады намерен назначить Фриланд на другую должность в кабинете министров, лишив ее портфеля министра финансов.

Рейтинги Трюдо и правящей Либеральной партии Канады снижаются с начала 2023 года на фоне продолжающегося роста цен и стоимости жизни.

Ранее Трамп назвал Канаду штатом США, а премьера страны – ее губернатором.