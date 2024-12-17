«На Западе намек поймут»: политолог о послании Путина на коллегии МО

Политолог Петр Колчин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал выступление президента России Владимира Путина на расширенной коллегии Минобороны. Эксперт отметил, что глава государства сделал акцент на военной мощи РФ, затронув темы ядерного вооружения и серийного производства новейшей гиперзвуковой ракеты «Орешник».

Колчин полагает, что на Западе поймут намек, что Россия «не будет плясать под чью-то дудку» и в случае провокации не постесняется показать свою силу.

«Мы не делаем первых шагов, мы стремимся к деэскалации противостояния, но на любые агрессивные жесты мы отвечаем соответственно. Это очередное напоминание американским и европейским ястребам, которые еще мыслят о возможности нанесения поражения России. Поражения не будет», — подчеркнул политолог.

В ходе выступления на коллегии Минобороны Путин поручил продолжать практику учений и держать нестратегические ядерные силы в постоянной боевой готовности.

Российский президент также отметил, что численность бойцов в российской армии продолжает расти. По его словам, контракт подписывают более тысячи человек в день. Он подчеркнул, что военные получают огромную поддержку со стороны общества.

Ранее Путин рассказал, кто должен войти в основу командования ВС России.