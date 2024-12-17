В Грузии заявили, что Зурабишвили должна покинуть президентский дворец до конца года

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе высказал мнение, что действующий президент страны Саломе Зурабишвили покинет президентский дворец 29 декабря. Его слова приводит РИА Новости.

«Я думаю, она выйдет (из резиденции. — прим. ред.). Не ожидаем никаких осложнений», — сказал политик на брифинге.

14 декабря в Грузии прошли выборы президента по новой системе: впервые главу государства выбирали не граждане, а избирательная коллегия выборщиков, состоящая из 300 человек — депутатов парламента страны, автономных республик и местных совещательных органов. Победителем выборов стал единственный кандидат (от правящей партии «Грузинская мечта») Михаил Кавелашвили.

При этом действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что «никто никого не выбирал» и «ничего не произошло». Она выразила благодарность тем, кто отказывается признавать легитимность состоявшегося голосования.

Ранее в России заявили о готовности нормализовать отношения с Грузией при Кавелашвили.