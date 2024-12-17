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Британский премьер навестит войска королевства, несущие службу на границе с Россией

Guardian: премьер Стармер навестит британских солдат на границе с Россией

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Alastair Grant/AP

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен навестить британских солдат, несущих службу на границе с Россией. Об этом пишет газета The Guardian.

По информации издания, Стармер принял участие в конференции Объединенного экспедиционного корпуса (ОЭК) в Эстонии, где встретился с лидерами других балтийских стран.

«Украине нужны все имеющиеся возможности. Поэтому я думаю, что все мы вложили в Украину больше возможностей в виде оборудования. Было собрано много денег, было получено финансирование, но потребуется еще больше», — отметил британский премьер.

Отмечается, что Стармер вновь посетит саммит ОЭК для обсуждения поддержки Украины, после чего планирует навестить британских солдат, несущих службу на границе с РФ.

До этого премьер-министр Великобритании Стармер призвал G7 усилить поддержку Украины.

Ранее премьер Британии призвал западные страны причинить «максимальную боль» России.

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