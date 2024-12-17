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В Китае намерены помочь Сирии в защите суверенитета после свержения Асада

Ван И: Китай будет помогать Сирии защищать суверенитет

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Министр иностранных дел КНР Ван И в рамках конференции, посвященной международной ситуации в 2024 году и китайской дипломатии, заявил, что Китай поможет Сирии защитить ее суверенитет. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что ситуация в Сирии изменилась внезапно, но Китай намеревается продолжить поддерживать сирийский народ.

Кроме того, Ван И добавил, что Пекин будет сопротивляться тому, «чтобы террористические силы воспользовались возможностью и посеяли хаос, а также помогать Сирии защитить свой суверенитет и восстановить стабильность».

До этого заместитель главы министерства иностранных дел России, шерпа в БРИКС Сергей Рябков заявил, что ситуация в Сирии не облегчает, но и не обнуляет различные проекты БРИКС.

8 декабря командование сирийской армии объявило, что правление Башара Асада «закончилось». В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

Ранее в сети вспомнили «пророчество» Жириновского про свержение Асада.

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