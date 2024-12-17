В МИД РФ рассказали о влиянии событий в Сирии на планы БРИКС

Ситуация в Сирии не облегчает, но и не обнуляет различные проекты БРИКС. Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел России, шерпа в БРИКС Сергей Рябков в интервью ТАСС.

Журналисты спросили дипломата о влиянии событий в Сирии на планы БРИКС: как на Ближнем Востоке, так и на глобальном уровне.

«Не облегчает, понятно. Но и не обнуляет. А мобилизует и консолидирует волю», — сказал Рябков.

В ноябре спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявлял, что Дамаск может рассчитывать на работу в БРИКС после окончательного урегулирования конфликта. Однако 8 декабря мятежники захватили Дамаск и объявили о свержении режима.

8 декабря командование сирийской армии объявило, что правление Башара Асада «закончилось». В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже источник ТАСС в Кремле сообщил, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее сообщалось, что переговоры о военном сотрудничестве России с властями Сирии идут конструктивно.