Переговоры о военном сотрудничестве России с властями Сирии идут конструктивно

Переговоры между Россией и новыми сирийскими властями относительно сохранения двух российских военных баз в Тартусе и Латакии проходят в позитивной атмосфере. Об этом сообщает эмиратское издание The National со ссылкой на источник из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена), контролирующей значительную часть сирийской территории.

Как указывается в публикации, стороны находятся на начальной стадии обсуждения вопросов российского военного присутствия в Сирии. Один из представителей российских вооруженных сил поделился с журналистами, посетившими авиабазу Хмеймим, что военные РФ поддерживают «положительные отношения» с новыми сирийскими властями. По его словам, установлены контакты с новым главой правительства, и ни одна из сторон не стремится провоцировать конфликт.

Источник в группировке также отметил, что новые власти Сирии не планируют прекращать аренду порта Тартус. По его словам, группировка не имеет возможности в одностороннем порядке аннулировать данное соглашение. «Любой новый режим обязан соблюдать действующие договоренности», — добавил он.

До этого Россия приступила к сокращению своего военного и дипломатического присутствия в Сирии, отведя значительное количество военнослужащих из района Дамаска и других ключевых регионов.

Ранее МИД России призвал к межсирийскому диалогу.