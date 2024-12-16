Трамп собирается изучить вопрос о возможном запрете TikTok

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что планирует рассмотреть вопрос о возможном запрете популярного приложения TikTok, подчеркнув его значимость для привлечения молодой аудитории. Об этом американский лидер рассказал, выступая в своей резиденции Мар-а-Лаго, передает РИА Новости.

«Мы изучим TikTok. У меня есть теплые чувства к этому приложению, так как я выиграл среди молодежи с отрывом в 34 процентных пункта. Некоторые полагают, что TikTok способствовал этому», — рассказал Трамп.

Он также отметил, что его сын Баррон рекомендовал обратить внимание на известных создателей контента в приложении, таких как Джо Роган.

8 декабря издание Financial Times (FT) писало, что апелляционный суд США по округу Колумбия подтвердил закон, обязывающий владельца TikTok, китайскую компанию ByteDance, продать сервис в стране, в противном случае ему грозит блокировка.

6 декабря суд в США поддержал требования о передаче управления соцсети TikTok в руки американской компании, согласно недавнему решению.

Ранее Трамп призвал Зеленского готовиться к сделке по Украине.