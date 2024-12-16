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В ЕС не стали обсуждать отправку миротворческой миссии на Украину

Глава МИД Сикорский: ЕС не обсуждал отправку миротворческой миссии на Украину

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Министры иностранных дел стран Евросоюза на прошедшем заседании не обсуждали идею об отправке миротворческой миссии на Украину после завершения конфликта, сообщил глава внешнеполитического ведомства Польши Радослав Сикорский. Его слова приводит ТАСС.

«Я, конечно, мог что-то упустить, однако сегодня не было такой дискуссии», — сказал Сикорский, отвечая на вопрос журналиста.

До этого Reuters со ссылкой на источники писал, что среди стран Евросоюза нет консенсуса по поводу отправки войск на Украину после завершения конфликта, поэтому рассматривается вариант создания коалиции из нескольких государств для решения этого вопроса.

По данным агентства, Евросоюз может создать коалицию из 5-8 стран, которые зависят не от НАТО, а от двустороннего соглашения с Киевом, и «очень решительно настроены действовать».

Глава европейской дипломатии Кая Каллас на фоне этой информации сообщала, что страны — члены Евросоюза не обсуждают отправку миротворцев на украинскую территорию.

Ранее в США предложили исключить Украину из переговоров по мирному урегулированию.

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