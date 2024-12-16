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В США предложили исключить Украину из переговоров по мирному урегулированию

FP: участие Украины может сделать невозможными переговоры России и США

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Один из вопросов будущего процесса переговоров по мирному урегулированию конфликта — на каком этапе Украина будет вовлечена в этот процесс. Об этом пишет британский политолог и ведущий научный сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси в Вашингтоне Анатоль Ливен в материале для Foreign Policy (FP).

По его словам, в переговорах должны участвовать три стороны: Украина, Россия и США, однако на начальном этапе диалог должен вестись между Москвой и Вашингтоном. Ливен полагает, что Украина не сможет поднять на переговорах все вопросы, которые ее интересуют.

Также, считает эксперт, вопрос о том, какие гарантии безопасности от стран Запада получит Киев, не зависит от его воли. Кроме того, участие Киева на ранних этапах переговоров может сделать их невозможными, указывает Ливен.

«Поскольку этот процесс будет настолько сложным, печальная, но неизбежная правда может заключаться в том, что если Украина примет участие в переговорах с самого начала, то прогресс в урегулировании станет совершенно невозможным. Любой предполагаемый компромисс немедленно станет достоянием гласности и вызовет бурю протеста в Европе, на Украине, в конгрессе США, в американских СМИ», — пишет политолог.

Ранее Шольц рассказал, что будет, если «Путин победит на Украине».

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