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В США заявили о начале финальной фазы украинского конфликта

NYT: конфликт на Украине вступает в финальную фазу

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Oleg Petrasiuk/The Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украинский конфликт вступает в свою финальную фазу, заключение соглашения о прекращении огня наиболее вероятно, чем когда-либо. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Война, возможно, вступает в свою финальную фазу, и заключение соглашения о ее прекращении кажется более вероятным, чем когда-либо», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Украина «неуклонно теряет позиции с лета», ее армия сталкивается со все более острой нехваткой солдат.

До этого американский телеканал CNN сообщал, что потеря Покровска (Красноармейска) в Донецкой народной республике (ДНР) станет для Вооруженных сил Украины (ВСУ) большой неудачей.

Отмечается, что подобная ситуация для украинской стороны станет «крупнейшей неудачей за последние месяцы», а также усложнит преодоление трудностей.

Ранее на Украине не исключили, что перемирие заключат через пять недель.

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