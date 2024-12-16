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Эксперт прокомментировал мирный отвод российских военных из Дамаска

Военэксперт Лямин: мирный отвод военных РФ из Дамаска обеспечили дипломаты

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Алексей Куденко/РИА Новости

Мирный отвод российских военных из Дамаска обеспечили дипломаты. Новые власти Сирии заинтересованы в минимизации конфликтов. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» сообщил военный эксперт Юрий Лямин.

«Дело в том, что внутри Сирии наблюдается период укрепления новой власти. Она заинтересована в том, чтобы это время прошло спокойно и без каких-либо конфликтов и эксцессов. Отсюда и координация действий между сторонами, и примирительные жесты», — отметил Лямин.

При этом, по его мнению, будущее российских баз в Сирии остается туманным. Данный вопрос будет решаться после того, как оппозиции удастся укрепиться в стране, добавил эксперт.

Россия приступила к сокращению своего военного и дипломатического присутствия в Сирии, отведя значительное количество военнослужащих из района Дамаска и других ключевых регионов. Согласно источникам Financial Times, среди вывезенных — российские солдаты, дислоцировавшиеся на базе Четвертой дивизии сирийской армии в Кудсайе. Отвод войск сопровождается переговорами с одной из ведущих оппозиционных группировок страны — «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена). Стороны договариваются о будущем двух российских баз в Сирии — Хмеймим и Тартус. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Сирию предупредили о риске нового конфликта в стране.

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