Сирию предупредили о риске нового конфликта в стране

В Сирии может начаться «новый конфликт» на фоне борьбы ряда других стран за увеличение влияния в регионе. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«Иностранные державы борются за контроль над Сирией, рискуя создать новый конфликт», — говорится в сообщении издания.

После падения Дамаска и ухода экс-президента Сирии Башара Асада три иностранные державы наносили удары по целям в стране, преследуя свои стратегические интересы. Речь идет о США, Турции и Израиле.

Крах режима Асада в Сирии, пишет WP, стал основой для борьбы за контроль над «сердцем Ближнего Востока». Начавшаяся конкуренция держав «может на неопределенный срок отсрочить мир и стабильность», отмечается в материале.

В начале декабря вооруженные группы сирийской оппозиции взяли под контроль город Дамаск, после чего президент страны Башар Асад снял с себя полномочия и покинул республику. С того момента израильские войска нанесли по военным и иным объектам в Сирии более 500 ударов, объясняя это необходимостью лишить местную оппозицию вооружений.

Глава сирийской группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) и лидер оппозиции Абу Мухаммад аль-Джулани обвинил израильских военных в неправомерном нападении на республику. По словам аль-Джулани, власти еврейского государства используют ложные предлоги для нарушения границы Сирии.

Ранее оппозиция Сирии заявила, что не будет вступать в конфликт с Израилем.